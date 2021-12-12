Araştırmaya göre erken kalkanlar gece kuşlarından daha mutlu

Sabah insanları sinir bozuculuklarıyla biliniyor olabilir fakat bilim insanları onların gece kuşlarına kıyasla daha mutlu olduğunu ve daha fazla sosyal destek aldığını belirledi.

Yeni bir araştırmaya göre geceleri daha uyanık ve üretken olan kişiler genellikle iş veya okullarının standart programlarının rutinlerine ayak uyduramıyor ve tembel veya kaba olarak algılanıyor.

Alışılmadık programlarının bir sonucu olarak gece kuşları, daha iyi bir ruh haliyle bağdaştırılan sabah insanlarına kıyasla daha az sosyal destek alıyor.

Varşova Üniversitesi'nden araştırmacılar 18 ila 55 yaşlarında 1067 yetişkinin katıldığı bir anket yaptı.

Günün tercih ettikleri zamanını, ardından memnuniyet düzeylerini, son zamanlarda nasıl hissettiklerini ve ruh hallerini belirlemek için katılımcılardan bir dizi soruyu cevaplamaları istendi.

Journal of Sleep Research adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, sabahçıların daha yüksek seviyelerde sosyal destek aldığını, dolayısıyla "sosyal ilişkilerinden daha memnun, böylece daha iyi bir ruh haline sahip olduğunu" belirledi.

Gece kuşlarının daha düşük mutluluk seviyelerinin biyolojik açıklaması olsa da (bunun daha az doğal ışık ve yetersiz uykudan kaynaklandığı belirtiliyor) araştırmacılar sosyal desteğin "sağlık ve ruh halinin güçlü bir göstergesi olduğunu" belirledi.

Daha fazla destek alan kişiler bunu "daha yüksek uyku kalitesi ve daha düşük uyku şikayeti ihtimaliyle" de ilişkilendirebilir.

Fakat çalışma, gececi kişilerin sabahları işlev görmekte zorlanabilecekleri için tembel veya "kötü davranışlara" sahip olarak olumsuz algılanabileceklerini söylüyor.

"Dolayısıyla, onlara daha az sosyal destek sunulma ihtimali mevcut" deniyor.

Araştırma erken kalkanların genel olarak daha mutlu hissedebileceğine ve depresyon geliştirme riskinin daha düşük olabileceğine dair daha önceki bulguları yansıtıyor.

Exeter Üniversitesi'nin 450 binden fazla kişi üzerinde yürüttüğü bir çalışma, sabahçıların biraz farklı bir gen profiline sahip olduğunu, depresyon yaşama ihtimallerinin yüzde 8 daha az ve iyi ruh hali düzeylerine sahip olma ihtimallerinin yüzde 5 daha fazla olduğunu buldu.

Araştırmanın baş yazarı Jessica O'Loughlin o dönem Daily Mail'e, sabah kuşlarıyla gece kuşları arasındaki ruh hali farkının "toplumun taleplerinin gece kuşlarının işe gitmek için erken uyanmak zorunda kalarak vücutlarının biyolojik saatine aykırı davranma ihtimalinin daha yüksek olması anlamına geldiği gerçeğiyle açıklanabileceğini" söylemişti.

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12/12/2021 15:23