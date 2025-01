Araştırmayla doğrulandı: Kronik hastalıkları önlüyor...

Çin’in Jinzhou kentindeki Yangtze Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, meyve tüketiminin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi. Araştırmacılar, 10 yıl boyunca yüksek tansiyona sahip 2184 orta yaşlı bireyi izleyerek önemli bulgular elde etti.

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bu araştırma, haftada üç ila dört elma tüketen bireylerin, hiç elma yemeyen veya ayda birden az elma tüketenlere göre ölme ihtimalinin yüzde 39 daha az olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, nişastalı meyvelerin haftada üç ila altı kez tüketilmesinin erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığı kaydedildi.

MEYVE SALATASI DA ÇOK ÖNEMLİ

Uzun ömür için meyve salatasının önemi de vurgulandı. Araştırma ekibi, her iki meyveyi (elma ve muz) de haftada üç ila altı kez tüketmenin ölüm riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını belirtti.

Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, elmanın sağlık yararları hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, elmaların mükemmel bir lif kaynağı olduğunu ve ortalama bir elmanın 4,4 gram lif içerdiğini belirtti.

KRONİK HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

Elmalar, kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda fitokimyasal içerir. Ayrıca, pektin gibi 'iyi' bağırsak bakterilerini besleyen probiyotiklere de sahip olduğu ifade edildi.

Koyu kırmızı veya mor kabuklu elmaların, daha açık kabuklu elmalara göre genellikle daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip olduğu da vurgulandı. Önceki araştırmalar, günde bir veya daha fazla elma yiyen kadınların, hiç elma yemeyenlere göre tip 2 diyabete yakalanma riskinin yüzde 28 daha düşük olduğunu göstermişti.

Mamografide ‘kategori 0’ paniği! Ne anlama geliyor? Raporda bu ibare yer alıyorsa korkmalı mısınız? 7 SORU 7 YANIT

MUZUN DA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Muzun da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 12'sini, riboflavin ihtiyacının yüzde 7'sini, potasyum ihtiyacının yüzde 10'unu ve magnezyum ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayan muz, kan basıncını düşürmeye ve hipertansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilecek potasyum açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca, yaşlanmaya neden olan oksidatif stresle mücadele eden dopamin ve kateşinler de içerir.

GÜNDE KAÇ PORSİYON MEYVE VE SEBZE TÜKETİLMELİ?

Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir yaşam için günde dört ila beş porsiyon meyve ve sebze tüketimini öneriyor. Bu bulgular, meyve tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor ve dengeli bir diyetin önemini vurguluyor.



New York Post'un 'Does an apple a day really keep the doctor away? Scientists discover how much fruit to eat to lower your risk of death' başlıklı haberinden derlenmiştir.