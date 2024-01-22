Araziye moloz dökmenin bedeli 18 bin 103 TL

Dikmen Belediyesi tarafından boş araziye moloz dökerek çevrenin kirlenmesine neden olan şahsa 18 bin 103 TL ceza yazıldı.

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Boğaz Piknik alanına yakın bölgede bir şahsın boş araziye moloz döktüğü tespit edilmesi üzerine Dikmen Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından söz konusu şahsa 18 bin 103 TL para cezası kesildi.

Ayrıca molozların kaldırılarak döküm sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlandı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini ifade etti.

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