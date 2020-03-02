Arca Yeniden Başkan
Diyabet Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı.
02/03/2020
HK
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Diyabet Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia salonunda gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Caner Arca’nın yeniden başkanlığa seçildiği bildirildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların görüşülüp aklandığı genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.
Yeni seçilen kurul üyeleri genel kurulun ardından toplanarak görev bölümü yaptı.
Diyabet Derneği’nin yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:
Caner Arca Başkan
Dr. Tomris Mahirel Genel Sekreter
Yeşim Yücel Örgütlenme Sekreteri
Handan Bilgehan Mert Eğitim Sekreteri
Güven Arca Mali Sekreter
Tülin Köseoğlu Sosyal Faaliyet Sekreteri
Gizem Oymacı Basın yayın Sekreteri
Gülsün Rüstem Faal üye
Mustafa Bilgehan Faal üye