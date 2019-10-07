Girne Ram Arçelik mağazasında en yeni teknolojik ürünler tanıtıldı

Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd’in 1996 yılından beri Kuzey Kıbrıs distribütörlüğünü yapmakta olduğu Arçelik ürünleri gamını büyütmeye devam ediyor. Girne’de bu yıl içinde Ecevit Caddesi'nde hizmete açılan yeni Arçelik mağazasında son teknolojik ürünler için tanıtım etkinliği yapıldı

Müşterilerine en yeni teknolojiye sahip ürünleri üstün alışveriş deneyimi sağlayarak sunmakta olan ve özel konseptli yeni Arçelik mağazasını, geçtiğimiz Temmuz ayında Girne Ecevit Caddesi'nde hizmete açan RAM Trading yeni ürünlerini tanıttı.

Tanıtım kokteyline Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Satış Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra siyasi, sosyal ve ticari yaşamın önde gelenleri ile Ram Trading Ltd. Yönetimi ve tüm çalışanları da katıldı.

96 YILINDAN BERİ ARÇELİK

Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil 1996’dan beri Arçelik firmasının Kuzey Kıbrıs distribütörlüğünÜ yapmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, Ada’daki Arçelik satış noktalarının sayısını 15’e yükselttiklerini ve Arçelik’in yeni nesil, son teknoloji ürünlerini Kuzey Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk duyduklarını belirtti.

EN SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLER KUZEY KIBRIS’TA

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin en çok tercih edilen markası Arçelik’in Kuzey Kıbrıs’ta emin ellerde olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ebiçlioğlu, Arçelik’in uluslarası başarıları olan ve pek çok ülkede pazar lideri konumunda olduğunu belirterek teknolojiye yatırım yapan önce firmalardan biri olduğunu ve en son teknolojik ürünleri Kuzey Kıbrıs pazarına sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

07/10/2019 18:11