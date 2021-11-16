Arctic Monkeys, ağustosta Türkiye'ye gidiyor
Arctic Monkeys, 2022 turne takvimini duyurdu
16/11/2021
Yeni albümünü çıkarmaya hazırlana Arctic Monkeys 2022 konser turnesini duyurdu. Arctic Monkeys, ağustos ayında Türkiye’ye de gidecek
Arctic Monkeys, 2019’dan sonraki ilk canlı konser turne tarihlerini duyurdu.Plana göre, grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Instagram hesabından, Arctic Monkeys'in Türkiye konser tarihini paylaştı.
Arctic Monkeys, 2022’de yeni albümlerini de çıkaracak.