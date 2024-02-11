Arda Güler 13 dakikada klasını konuşturdu

La Liga'nın 24. hafta maçında lider Real Madrid, takipçisi Girona'yı konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ile 54. dakikalarda Jude Bellingham ve 61. dakikada Rodrygo attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

90+1'de çalımlarla Girona ceza sahasına giren Arda, rakibi tarafından düşürüldü ve takımına bir penaltı kazandırdı.

Penaltıyı kullanan Joselu, topu direğe nişanladı ve Real Madrid'i bir golden etti.

Arda Güler, 13 dakika kaldığı oyunda başarılı oyunu ve istatistikleriyle dikkat çekti.

9 kez topla buluşan Arda, takım arkadaşlarına attığı 8 pasın 8'inde de başarılı oldu ve yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

Rakibiyle ikili mücadeleye 1 kez giren genç oyuncu, bu mücadeleden de galip ayrıldı.

Milli futbolcuya 1 kere de faul yapıldı.