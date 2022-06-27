Arda Güler, 17 yaş altında dünyanın en pahalı 4. oyuncusu

Dünyanın en büyük futbol portallarından Transfermarkt'a göre Fenerbahçe'nin genç yıldızı, 17 yaş altında 6 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Gavi, Moukoko ve Angelo'nun ardından dünyanın en pahalı oyuncusu konumunda.

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, geride kalan sezonda müthiş bir çıkış yaptı. Henüz 16 yaşında A takımla ilk maçına çıkan genç yıldız, Fenerbahçe tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmuştu. Arda'nın yükselişi, piyasa değerine de yansıdı. Dünyanın en büyük futbol portallarından biri olan Transfermarkt'ın verilerine göre 17 yaşındaki oyuncunun tahmini değeri 6 milyon Euro. Arda, bu rakamla birlikte 17 yaş ve altı oyuncular arasında dünyanın en pahalı 4. futbolcusu oldu! Listenin ilk sırasında 60 milyon Euro ile Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Gavi, ikinci sırada 15 milyon Euro ile Dortmund'un golcüsü Youssoufa Moukoko, üçüncü sırada ise 10 milyon Euro ile Santos'un harika çocuğu Angelo yer aldı.



Avusturya'da sahne alacak Arda, kalçasından geçirdiği operasyonun ardından geçen hafta idmanlara başlamıştı. Ancak genç oyuncu henüz hazır olmadığı için Tiran maçında oynamamıştı. 17 yaşındaki futbolcunun, Avusturya kampında oynanacak olan Partizan ve Mol Fehervar maçlarında ilk kez sahaya çıkacağı öğrenildi.



17 yaş altının en pahalı isimleri



Gavi Barcelona (17) 60 milyon Euro

Youssoufa Moukoko Dortmund (17) 15 milyon Euro

Angelo Gabriel Santos (17) 10 milyon Euro

ARDA GÜLER Fenerbahçe (17) 6 rnityon Euro

Roger Fernandes Braga (16) 4 milyon Euro

Noah Mbamba Club Brugge (17) 4 milyon Euro

Jamie Bynoe-Gittens Dortmund (17) 4 milyon Euro

Antonb Nu. Club Brugge (17) 2.5 milyon Euro

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27/06/2022 11:11