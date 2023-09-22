Arda Güler, 2 ay sonra takımla çalıştı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, ligin 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü oynayacağı Atletico Madrid maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Eflatun-beyazlılar, sabah gerçekleştirilen idmanda öncelikle salonda çalıştı. Ardından mini sahada maç yapan Madridli futbolcular, antrenmanı noktaladı.

Real Madrid, resmi internet sitesinden yayınlanan idman haberinde, sakatlıktan dönen milli oyuncu Arda Güler ile birlikte Vinicius Jr.’ın da ilk kez sahada takımla çalıştığı aktarıldı.

Arda Güler, Real Madrid’e transferinin ardından ABD’de yapılan sezon başı kampında sakatlanmış ve menisküs ameliyatı olmuştu.