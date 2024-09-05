Arda Güler, 2024 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

France Football tarafından yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklandı.

2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

Savinho (20 yaşında) - Manchester City