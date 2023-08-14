Arda Güler ameliyat oldu

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14/08/2023

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Arda Güler ameliyat oldu

Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlık geçiren Arda Güler, bugün sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Güler, sakatlığı dolayısıyla ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında forma giyemeden İspanya'ya dönmüştü.

Real Madrid'in kampı tamamlayıp dönmesinin ardından 18 yaşındaki genç yıldız için ameliyat edilmesi kararı alındı.

Madrid'de gerçekleştirilen operasyon başarılı sonuçlandı.

Real Madrid'in resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." denildi

14/08/2023 22:48
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TAGS: Arda Güler ameliyat oldu
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