Arda Güler bu kez isyan etti, yeleği fırlattı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 21. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Almeria'yı 90+9'da bulduğu golle 3-2 yendi. İspanyol devinde, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara gönen Arda Güler mücadeleye kulübede başladı.

ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKAMADI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini verse de karşılaşma zora girince genç futbolcu yedek kulübesinden çıkamadı.



YELEĞİ YERE ATTI



Ancelotti, maç sırasında Arda Güler'i ısınmaya gönderse de oyuna almadı. Real Madrid'de 5 oyuncu değişiklik hakkının kullanılmasının ardından kulübeye doğru yönelen Arda, ısınma sırasında giydiği yeleği yere attı.