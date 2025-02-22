Arda Güler formayı unuttu: Ancelotti, genç yıldızı küstürdü

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler üst üste dördüncü maçta da forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermediği milli oyuncu, son olarak Leganes ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde 76 dakika sahada kalmıştı.

İspanyol basını, Arda'nın hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ayrıca Arda'nın forma şansı bulduğu anlarda Ancelotti'nin beklentilerini de karşılayamadığı belirtildi.

ARDA GÜLER KRİTİK MAÇLARDA HİÇ SÜRE ALAMADI

19 yaşındaki oyuncu bu sezon eflatun-beyazlıların çıktığı kritik mücadelelerde de süre bulamadı.

Barcelona’ya karşı 180 dakikanın tamamında yedek kaldı.

Atletico Madrid'e karşı iki maçta da süre almadı.

Milan ve Manchester City maçlarında forma giymedi.

Atalanta karşısında iki maçta toplam sadece 5 dakika oynadı.

San Mames'te yalnızca 1 dakika süre buldu.

KARAKTER KOYMASI BEKLENİYOR

Marca, Real Madrid'in Arda'nın yeteneğine dair hiçbir şüphe duymadığını, ancak artık sahada güçlü bir duruş sergilemesi beklediklerini yazdı.

Bu sadece teknik kaliteyle değil, aynı zamanda karakter koymakla da ilgili.