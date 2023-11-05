Arda Güler için beklenen an geldi: Genç yıldızdan maç günü paylaşımı

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05/11/2023

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Arda Güler için beklenen an geldi: Genç yıldızdan maç günü paylaşımı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla sahne almaya hazırlanıyor. Bu akşamki karşılaşmanın kadrosuna alınan Arda Güler'den maç günü paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geçirdiği 2 talihsiz sakatlık sebebiyle henüz siftah yapamayan genç yıldızın bu akşam süre alması bekleniyor.

Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında bu akşam Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Sakatlığını atlatan Arda Güler de maç kadrosuna dahil edildi.

ARDA GÜLER SAHNE ALIYOR

TSİ 23:00'te başlayacak maçta milli futbolcunun da süre alması bekleniyor.

Öte yandan Arda Güler, sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yaptı. Genç futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

05/11/2023 14:51
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TAGS: Arda Güler için beklenen an geldi: Genç yıldızdan maç günü paylaşımı
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