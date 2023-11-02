Arda Güler ilk maçına çıkıyor

Sakatlıkları geride bırakan Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkıyor.

İspanyol AS gazetesi, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in ilk maçına Rayo Vallecano karşısında çıkacağına yer verdi.

Genç yıldız sezon hem sezon başı hazırlık kampında hem de sezon başladığında sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

İspanyol ekibi 28 puanla ligde zirvede yer alıyor.