Arda Güler kararı: Real Madrid'in Süper Kupa kadrosu belli oldu

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu.

10 Ocak Çarşamba günü Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak maçın kadrosunda Arda Güler de yer aldı.

Diğer yarı finalde Barcelona ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Kupanın final mücadelesi ise pazar günü yapılacak.

İşte Real Madrid'in kadrosu

Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz.