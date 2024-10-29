Arda Güler, Kopa Trophy'de ikinci oldu: Ödül Lamine Yamal'a gitti

Real Madrid ve milli takımın yıldızı Arda Güler, Ballon d'Or töreninde yılın en iyi ikinci genç oyuncusu seçildi. Arda Güler'in ikinci olduğu listede ödül Lamine Yamal'a gitti.

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Ballon d'Or Kopa Trophy'de ikinci oldu.

Arda Güler yılın en iyi ikinci genç oyuncusu seçilirken ödül ise Lamine Yamal'ın oldu.