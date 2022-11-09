Arda Güler manşetlerde

La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i ''Böylesi milyonda 1 gelir'' başlığıyla manşetine taşıdı.

Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan genç yıldızdan İtalyan basını da övgüyle bahsetti.

La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i ''Böylesi milyonda 1 gelir'' başlığıyla manşetine taşıdı.

Haberde genç futbolcunun Serhat Pekmezci tarafından izlenip dönemin sportif direktörü Damien Comolli'ye verilen rapora kadar geniş kapsamlı bilgilere yer verildi.

Öte yandan gazete Arda Güler için Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımların yakında devreye gireceğini iddia etti.

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09/11/2022 19:47