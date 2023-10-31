Arda Güler, Real Madrid formasıyla sahne alıyor

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı 2 talihsiz sakatlık sebebiyle henüz siftah yapamamıştı.

Son geçirdiği sakatlığı da atlatan ve bir süredir takımla çalışan Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçı AS duyurdu.

Habere göre Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında 5 Kasım tarihinde oynanacak olan Real Madrid-Rayo Vallecano maçında süre alacak.

Arda Güler menisküs ameliyatı sonrası iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı.

Arda Güler menisküs ameliyatı sonrası iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı.