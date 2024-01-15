Arda Güler, Real Madrid'deki ilk kupasını kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Real Madrid ile ilk kupasını kazanan Arda Güler, kupayla basına poz verdi.

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15/01/2024

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Arda Güler, Real Madrid'deki ilk kupasını kazandı

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki mücadele Real Madrid'in 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakada kulübede olan milli futbolcu Arda Güler süre alamadı. Arda Güler seremoni sonrası kupayla poz verdi.

 

15/01/2024 17:23
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TAGS: Arda Güler, Real Madrid’deki ilk kupasını kazandı
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