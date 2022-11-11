Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Saat 17.00'de başlayacak idmanın ilk 30 dakikası medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, İskoçya karşılaşması için 15 Kasım Salı günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Diyarbakır'a gidecek.

Teknik Direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu, aynı gün saat 18.15'te Diyarbakır Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, son idmanını saat 19.00'da maçın oynanacağı statta gerçekleştirecek.

Türkiye-İskoçya müsabakası, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Milli takım, İskoçya karşılaşmasının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Diyarbakır'dan Gaziantep'e geçecek.

Stefan Kuntz ile bir milli oyuncu, 18 Kasım Cuma günü saat 18.15'te Gaziantep Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 19.00'da yapacak.

19 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Çekya mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

A Milli Takım kafilesi, Çekya maçının ardından THY'ye ait uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a dönecek.

Aday kadro

Arda Güler, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç ve Emirhan İlkhan, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

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11/11/2022 10:42