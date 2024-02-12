Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor: Real Madrid'in kadrosu açıklandı

LaLiga'da cumartesi günü oynanan maçın son 13 dakikasında forma giyen Arda Güler, sergilediği performansla göz doldurmuştu.



Arda Güler müsabakanın son anlarında takımına penaltı kazandırmış ancak Joselu penaltı atışından yararlanamamıştı.

ARDA GÜLER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI



Girona maçında LaLiga'da ikinci kez sahne alan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de kafilede yer aldı.

DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ SAHAYA ÇIKABİLİR



Arda Güler yarınki maçta forma giymesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.



Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki ikinci Braga maçında kadroda yer almış ancak Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.



REAL MADRID'İN LEIPZIG MAÇI KADROSU



Real Madrid'in Leipzig maçı kadrosunda şu isimler ye alıyor:



Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mendy, Carrillo, Jacobo, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.