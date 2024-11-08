İsviçre merkezli CIES, yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

Piyasa değeri en yüksek oyuncu, Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol futbolcusu Lamine Yamal oldu. Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olan Yamal, 180,9 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer aldı.

19 yaşındaki milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 76,7 milyon avroluk değeriyle listede 8. sırada bulunurken Juventus'tan Kenan Yıldız ise 72,3 milyon avroluk değeriyle 10. sırada yer aldı.

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu şunlar:

Sıra Futbolcu Değeri (Avro) Yaş Ülke Takım 1 Lamine Yamal 180,9 17,3 İspanya Barcelona 2 Alejandro Garnacho 114,8 20,3 Arjantin Manchester United 3 Warren Zaire-Emery 109 18,6 Fransa PSG 4 Savio Moreira 101 20,5 Brezilya Manchester City 5 Joao Neves 99,8 20,1 Portekiz PSG 6 Endrick Felipe 97,7 18,2 Brezilya Real Madrid 7 Rico Lewis 87,2 19,9 İngiltere Manchester City 8 Arda Güler 76,7 19,6 Türkiye Real Madrid 9 Kobbie Mainoo 74,8 19,5 İngiltere Manchester United 10 Kenan Yıldız 72,3 19,5 Türkiye Juventus

İlk 100'de 5 Türk oyuncu

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında 5 Türk futbolcu bulunuyor.

Arda ve Kenan ile ilk 100'de Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eintracht Frankfurt takımının 18 yaşındaki oyuncusu Can Uzun ve Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan yer aldı.

Listede 8. sırada yer alan Arda Güler'in ardından 10. sırada Kenan Yıldız, 50. sırada Semih Kılıçsoy, 63. sırada Can Uzun ve 98. sırada Yasin Özcan bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasındaki Türk oyuncular şunlar:

Sıra Futbolcu Değeri (Avro) Yaş Takım 8 Arda Güler 76,7 19,6 Real Madrid 10 Kenan Yıldız 72,3 19,5 Juventus 50 Semih Kılıçsoy 28,8 19,2 Beşiktaş 63 Can Uzun 24,4 18,9 Eintracht Frankfurt 98 Yasin Özcan 14,8 18,5 Kasımpaşa