Arda Güler'den ayrılık kararı: Bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana

Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edildi.

11 maçta sadece 292 dakika forma giyebilen 19 yaşındaki futbolcunun, hünerlerini istikrarlı bir şekilde sergileyebileceği yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.

Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmanın geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor.

Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor.

Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını giydiği 11 maçta gol ya da asist katkısı üretemedi.