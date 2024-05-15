Arda Güler'in yedekten girip gol attığı maçta Real Madrid, Alaves'i farklı yendi

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

Arda, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren goller Jude Bellingham (Dk.10), Vinicius Junior (Dk. 27 ve Dk. 70), Federico Valverde (Dk. 45+1) ve Arda Güler'den (Dk. 81) geldi.

Diğer yandan, şampiyonluğunu 34. hafta sonunda ilan eden ve geçtiğimiz pazar günü aldığı kupayı Madrid kent merkezinde taraftarlarıyla kutlayan Real Madrid, karşılaşma öncesinde de Santiago Bernabeu Stadı'na kupayla çıktı.

Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 93'e çıkarırken, Alaves ise 42 puanla 11. sırada kaldı.

Carlo Ancelotti: Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dedi.

Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.

Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı.

İspanyol basınından övgüler

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.