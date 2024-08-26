Arda Gülerli Real Madrid, sahasında Real Valladolid'i 3-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun 2. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Yüksek sıcak havanın olduğu bir ortamda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid, 50. dakikada Arda'nın düşürüldüğü pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Federico Valverde'nin topu yerden ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de ilk kez 11'de çıktı

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda, geçtiğimiz sezon ligde sadece bir maçta (26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı) ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sakatlık sorunundan geçen sezon ligde ilk 11'de sahaya çıkmak için 33 hafta bekleyen milli futbolcu, bu sezon ikinci haftada Real Valladolid maçıyla ilk 11'de formayı kaptı.

Ligin ilk haftasında Mallorca deplasmanında Jude Bellingham'ın yerine 88. dakikada oyuna giren Arda, İngiliz futbolcunun cuma günkü antrenmanda sakatlanarak kadro dışında yer almasıyla Valladolid maçında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi oldu.

Oyunda kaldığı süre içinde Madrid'in tüm köşe atışlarında topun başına geçen, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takımının ataklarında etkili olan, son vuruşlarda kaleciyi geçemese de üç önemli gol pozisyonuna giren Arda, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Brahim, 88. dakikada takımının 2. golünü attı.

Mbappe ve Endrick ilk kez Real Madrid taraftarının karşısına çıktı

Diğer yandan Real Madrid'in yeni transferi Fransız futbolcu Kylian Mbappe de ilk kez eflatun-beyazlı formayla Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına çıktı.

Takımının gol yollarındaki en etkili oyuncusu olsa da aradığı golü bulamayan Mbappe, 86. dakikada yerini diğer bir yeni transfer olan Brezilyalı Endrick Felipe'ye bıraktı.

Henüz 18 yaşında olan Endrick de ilk kez Real Madrid formasını giyerek, Bernabeu'da sahaya çıkma fırsatını aldı.

Endrick, 90+5. dakikada güzel bir şut ile rakip ağları havalandırarak, skoru belirleyen takımının 3. golünü kaydetti.

Real Madrid puanını 4'e çıkardı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Real Mallorca ile berabere kalan Real Madrid, ikinci haftada Valladolid karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

Kulüp başkanlığını, eski Real Madridli futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın yaptığı ve bu sezon La Liga'ya yükselen Valladolid ise 3 puanda kaldı.

Ancelotti, Arda Güler'i gelişimine yardımcı olması için ilk 11'de oynattığını söyledi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya çıkarmayı tercih etmesini, "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmak." olarak açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid'in sahasında oynadığı ve Real Valladolid'e karşı 3-0 galip geldiği maçın ardından Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ancelotti, takımın ilk golünü atarak maçı Real Madrid için kolaylaştıran Federico Valverde'nin serbest vuruşu kullanması için saha kenarında ısrarcı olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "O bu tip vuruşlarda çok etkili ve onu kullanmamız gerekir. Serbest vuruşlarda gol atmak çok zordur ama o çok iyiydi." cevabını verdi.