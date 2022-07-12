ARDA ile yeniden kucaklaşıp ona sevgilerimizi gönderdik

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Kite Surf Etkinliği bayram boyunca devam etti

ads ads ads
12/07/2022
HK

ARDA ERKAN bayram boyunca sörfcülerimizi rüzgarsız bırakmadı ve sörfcülerle buluştu

ads
ads
ARDA ile yeniden kucaklaşıp ona sevgilerimizi gönderdik

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan ,  02 Temmuz 2022’de  8.si ile  geleneksel Kite Surf anı etkinliği bayram sonuna kadar  Yedidalga - Heaven Surf  House’da devam etti.     

                                                      

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen etkinlik bu kez  katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapıldı.

ARDA’ya sevgilerimizi gönderdik .....

Arda, bayram haftası ve bayramda etkinliklerimizle bizlerle kucaklaştı.   Tüm kite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için sekizinci kez yeniden biraraya geldiler. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Teyfide Tremeşeli ve üyeleri, HDR Club motorcuları da etkinliğin ilk günlerinde bizi yalnız bırakmadılar. Bayram boyunca devam eden etkinlikte  Arda severler ve ailesi birlikte oldular,  gelemeyenler ise desteklerini belirtti. ARDA’nın ismini yaşatmak için bizimle birlikte olmaları anı etkinliğimizi bir kez daha anlamlandırdı.  Rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülen arkadaşları ARDA ile kucaklaştılar ve ona sevgilerimizi ulaştırdılar.                                                

Sertifika ve madalyaları  takdim edildi. Etkinlik sonunda tüm kite surf sporcularına ve katkı koyanlara  Arda anısına ailesi tarafından sertifika ve madalyaları takdim edildi.  Arda  beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle  gençlerimize ve toplumumuza  ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır...                                                                                                                   

12/07/2022 14:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: arda erkan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.