Arda Kural'ın büyük değişimi! 'Eski haline geri dönmüş'

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan 41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda 'Dilber Ay' filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

"GERİ DÖNÜYORUM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

İŞTE SON HALİ

Hayranlarının "Eski haline geri dönmüş", "Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm", "Efsane geri döndü", "Seni böyle görmek çok güzel", "Çok iyi gördük seni" gibi yorumlar yaptığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

"ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI ŞEYLERİ KALDIRAMADIM"

Arda Kural, Şubat 2020'de, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılmış ve "Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım" demişti.

Kural sözlerine; "Ben zeki biriyim, aptal değilim. Kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. ‘Nasıl değiştiririm, neler yapabilir’ diye"

"Şöhreti kaldıramamış biri değilim, Sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var, onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" diye devam etmişti.

"ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM"

"Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem" diye Kural, "İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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22/02/2022 16:54