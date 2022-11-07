‘Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’ 11 Kasım’da açılacak

İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Köyü’nde ikamet eden, geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Emine-Kadir Okur çiftinin çok kıymetli evladı Arda’nın adı Boğaziçi köyündeki parka verildi. İskele Belediyesi tarafından alınan karar, ailenin de onayı alındıktan sonra adını verdiğimiz ‘Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’ndaki çalışmalarda sona gelindi.

Elim bir trafik kazasında, vakitsiz yitirdiğimiz ancak organlarıyla başka hayatlara dokunan, Arda’mızın adının verildiği ve yeniden düzenlenen park, 11 Kasım Cuma günü saat 14.30’da kullanıma açılacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmanın yanı sıra çok kıymetli OKUR Ailesi’ne destek olmak ve bir nebze olsun acılarını dindirmek için parka ARDA’nın adının verildiğini söyledi. Ailesinden alınan onay doğrultusunda hiç vakit kaybetmeden parkta çalışmalara başladıklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, tüm halkı Ailenin yanında olmak için Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’nın açılışına davet etti.

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07/11/2022 11:20