Arda Turan futbola veda ediyor

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli figürlerinden Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Geçen sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

ÖZEL KLİPLE AÇIKLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan deneyimli futbolcu, kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini şu anda hazırlık aşamasında olan özel bir kliple duyuracak.

REKOR BONSERVİS BEDELİYLE BARÇA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

SAYISIZ KUPA KALDIRDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

BARCELONA'DA 4 KUPA KAZANDI

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

'DALYA' DEDİ

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu. Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü. Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

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31/08/2022 15:33