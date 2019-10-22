Arda Turan maziyi mumla arıyor

Barcelona’dan büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir’de 11'e girmekte zorlanıyor.

Arda Turan eski günlerinden oldukça uzak. Yakın zamana kadar ülke futbolunun en başarılı figürü konumundaki deneyimli futbolcu, kariyerinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor. 15 Ocak 2018 tarihinde Barcelona’dan 2 buçuk yıllığına Medipol Başakşehir’e kiralık gelen Arda Turan için işler beklenildiği gibi gitmedi.

32 yaşındaki oyuncu artık Başakşehir’de 11'e girmekte zorlanıyor. Arda bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında on birde sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçında 66, Gençlerbirliği maçında 45 dakika forma giydi. Arda, sezonun ilk karşılaşması olan BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında son 26 dakikada oyuna girdi.

İlerleyen haftalarda deneyimli oyuncunun sahada kaldığı süre azalmaya başladı. Arda beşinci haftadaki Beşiktaş maçında son 4, Çaykur Rizespor maçında da son 3 dakikada oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe maçlarında ise kadroda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020 tarihinde hem Medipol Başakşehir’le hem de Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek.

Sıkıntılı bir dönem geçiren Arda Turan’ın futbol kariyeri ise başarılarla dolu. Deneyimli oyuncu Atletico Madrid ve Barcelona formaları ile 1 Avrupa Ligi , 1 Süper Kupa ve 2 La Liga Şampiyonluğu kazandı. Galatasaray formasıyla da 2007-2008 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda, 100 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 17 gol 25 asistlik performans sergiledi.

22/10/2019 12:28