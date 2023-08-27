Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti bebeğini kaybetti

Ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu düşündüklerini itiraf eden çift rutin kontrol esnasında üzücü haberi aldı.

2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

Aslıhan Doğan üçüncü çocuk isteğini "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey... Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Çiftin Hamza ve Aslan olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.