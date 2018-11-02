Arda Turan’dan eşine 2 milyon TL’lik hediye!

Şarkıcı Berkay ile kavga etmesiyle gündeme gelen Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, oğulları Hamza Arda’yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan için kesenin ağzını açtı.

Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre; eşi için Mercedes’in son çıkan modeli zırhlı G500’ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.

Son dönemde agresif tavırları ve olaylarıyla ön plana çıkan Arda Turan’ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenildi.