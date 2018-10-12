Arda Turan’dan flaş açıklama: Kulübümden ve başkanımdan da…

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga nedeniyle gündeme oturan Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arda Turan'ın açıklamalarından bir kısım, Medipol Başakşehir'den ayrılma kararı aldığı şeklinde algılandı.Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kiraladığı ancak son dönemde performansından çok özel hayatı ile konuşulan Arda Turan, yine futbol dışı bir olayla gündemde… Şarkıcı Berkay ve eşi ile yaşadığı tartışma sonrası gündeme oturan Arda Turan, yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Dün ifade veren Arda Turan’ın Instagram hesabından açıklamalarındaki bir cümle, Medipol Başakşehir’den ayrılma kararı olarak yorumlandı.

Arda Turan’ın açıklamasında yer alan “Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim.

İşte Arda Turan’ın Instragram hesabından yaptığı paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında Emirgan'daki özel bir mekanda yaşanan kavga sonrasında Beşiktaş'taki bir hastaneye taşmıştı. İddialara göre, kavgada burnu kırılan Şarkıcı Berkay’ın hastaneye gitmesinin ardından Arda Turan ve arkadaşları hastaneye gelmiş ve burada kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Murat Dalkılıç’ın da dahil olduğu öğrenilen kavgada tartışma alevlenince Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldığı iddia edilmişti. Silahın ateş alması sonucu kimse yaralanmazken, hastanede kısa süreli panik yaşanmıştı.