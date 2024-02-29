Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 34 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

ads ads ads ads
29/02/2024

ads
Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Göle ilçesinde termometrelerin gece eksi 34 dereceyi gösterdi. Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

29/02/2024 09:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ardahan, Termometre
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.