Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Göle ilçesinde termometrelerin gece eksi 34 dereceyi gösterdi. Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.