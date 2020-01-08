Ardahan Kantara Yolu Açıldı

İskele’de etkili olan sağanak yağıştan ötürü toprak kaymasının yaşandığı Ardahan - Kantara yolunda trafik akışı normale döndü.

İskele Belediye Personeli, geçtiğimiz gün (Pazartesi) aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasından dolayı bölgede yürüttüğü hummalı çalışmayı tamamladı.

Yaklaşık 17 saat süren temizlik çalışmasının ardından Ardahan-Kantara-Mersinlik bağlantı yolu araç trafiğine açıldı. Söz konusu yolu kullanacak araç sürücülerinin özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları önemle rica olunur

08/01/2020 14:49