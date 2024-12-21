Ardahan sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

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21/12/2024

Ardahan sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

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