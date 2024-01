Ardalı Real Madrid Süper Kupa'da finalde

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, bu üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Bu arada milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.

Griezmann, Atletico Madrid'in tarihine geçti

Öte yandan Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174. golünü attı ve Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Barcelona ile Osasuna arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibi, 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.

Arda Güler: "Finalde rakip fark etmez. Biz Real Madrid'iz"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, şu sözleri kullandı;

"Finalde rakip fark etmez. Biz Real Madrid'iz. Kim gelirse gelsin kupayı kazanmak için oynayacağız. 5-6 aylık bir sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya aldı ve oynattı. Güvenini bana sürekli ifade ediyor. Böyle devam edersem her şey daha iyi olacak. Türkiye'den de çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ederim, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada."

Bu habere tepkiniz:



11/01/2024 10:31