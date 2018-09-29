TV8 ekranlarının en beğenilen programlarından biri, yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak. İşte programın ilk tanıtımı...

Yeni yayın döneminde Kanal D'den Jet Sosyete ve Beyazıt Öztürk'ü transfer eden Acun Ilıcalı, bu defa önemli bir ismi kaptırdı.

Geçen sezon TV8'de yayınlanan Arda Türkmen'in sevilen yemek programı 'Arda'nın Mutfağı' Kanal D'ye transfer oldu.

6 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Programda Arda Türkmen, yiyecek-içecek sektöründeki deneyimlerini hazırladığı yemekler eşliğinde izleyiciyle paylaşacak.

İşte programın tanıtımı: