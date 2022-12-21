21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele'de de tören düzenlendi.

İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören dua okunmasıyla son buldu.

Ardıç: Özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan GKK’dan Piyade Üsteğmen Mesut Ardıç, tarihten notlar aktardı, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Bugün özgür bir ülkede yaşanıyorsa bunu kahraman şehitlere borçlu olduklarının altını çizen Ardıç, ‘kahraman şehitlerimiz, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun’ dedi.

Şehitler için dua okundu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Deniz Albay İsmail Orçanlı, KTBK adına Hava Savunma Komando Binbaşı Faik Gündeğer, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı. Tören Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.

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21/12/2022 15:23