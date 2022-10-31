Arel, Ivan ve Özüm şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Masa Tenisi Federasyonu, 29 Ekim Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirdi.

Müsabakalar sabah saat 10.00’da başlarken, şampiyona öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi ve İstiklal Marşı okundu. Birbirinden zevkli karşılaşmaların sonucunda dereceye giren sporcular belli oldu. Kendi kategorilerinde başarı elde eden sporculara ödülleri verildi.

Dereceye giren sporcular şu şekilde;

U11 erkekler kategorisi

1.Ivan Blahetin (GAÜ)

2.Sonay Hayatseven (GAÜ)

1.3 Mert Özel (GAÜ)

2.3 Ediz Özel (GAÜ)

U11 kızlar kategorisi

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

1.3 İzem Özel (GAÜ)

2.3 Nesil Karen Tuna (GAÜ)

U13 erkekler kategorisi

1.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka)

2.Ural Atik (Bekiroğulları)

1.3 Bertuğ İlgililer (Bekiroğulları)

2.3 Celal Beyit (Bekiroğulları)

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31/10/2022 11:35