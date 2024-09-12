Aren Baybars çeyrek finalde

ads ads ads ads
12/09/2024

ads
Aren Baybars çeyrek finalde

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, tekler kategorisi ikinci tur karşılaşmasında Bulgar rakibi Samuil Peshev 'i 6-3 , 6-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Aren , aynı zamanda bugün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi çeyrek final karşılaşmasında  Bulgar ve İngiliz çift Aleksandar Mitev - Dylan Davies çiftine karşı mücadele edecek.

12/09/2024 18:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Aren Baybars çeyrek finalde
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.