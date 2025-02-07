Aren Baybars emin adımlarla
YAYIN TARİHİ:
07/02/2025
Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından, İspanya Nadal Tenis Akademide düzenlenen ITF Junior J100 gibi yüksek seviye turnuvaya katılan Aren Baybars, Alman rakibi Mars Pottbecker'i 7-5, 6-2 yenerek turnuvanın tekler kategorisine çeyrek finale, çift erkekler kategorisinde, Meksikalı partneri Luis Andres Flores Avilla ile İspanyol rakiplerini 6-3, 6-4 yenerek yarı finale kalmayı başardı. Aren bugün tekler çeyrek finalinde turnuvanın bir numaralı seri başı Hollandalı Charlie Valentine ile karşılaşacak. İkinci seri çiftler maçında çiftler yarı final karşılaşması oynanacak.
YAYIN TARİHİ: