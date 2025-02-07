Aren Baybars emin adımlarla

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından, İspanya Nadal Tenis Akademide düzenlenen ITF Junior J100 gibi yüksek seviye turnuvaya katılan Aren Baybars, Alman rakibi Mars Pottbecker'i 7-5, 6-2 yenerek turnuvanın tekler kategorisine çeyrek finale, çift erkekler kategorisinde, Meksikalı partneri Luis Andres Flores Avilla ile İspanyol rakiplerini 6-3, 6-4 yenerek yarı finale kalmayı başardı. Aren bugün tekler çeyrek finalinde turnuvanın bir numaralı seri başı Hollandalı Charlie Valentine ile karşılaşacak. İkinci seri çiftler maçında çiftler yarı final karşılaşması oynanacak.