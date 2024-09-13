Aren Baybars emin adımlarla

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, tekler çeyrek final karşılaşmasında Bulgar rakibi Angel Vladov 'u 6-2 , 6-2 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Aren , aynı zamanda bugün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi yoğun yağmur dolayısıyla ertelenen çeyrek final karşılaşmasında Bulgar ve İngiliz çift Aleksandar Mitev - Dylan Davies çiftine karşı mücadele edecek.

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