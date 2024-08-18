Aren Baybars Makedonya 'da Çift erkekler 2ncisi

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18/08/2024

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Aren Baybars Makedonya 'da Çift erkekler 2ncisi

Makedonya 'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J60 turnuvasına katılan Aren Baybars, tekler kategorisinde Romen rakibi Luca StefanPrunescu Nita'ya çeyrek finalde 3 sette kaybettiği maç sonrası , çift erkeklerde final oynama başarısı gösterdi. Partneri Doruk Çalıkoğlu ile Romen rakipleri Calin Apostol ROU Theodor Matei Ene çifti ile çekişmeli geçen final maçını 6-2, 4-6 , 13-11 gibi skorla kaybederek 2nci oldular. 16 yaş kategorisinde KKTC Tenis tarihinin en iyi performanslarından birisini sergileyen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars pazartesi günü başlayacak olan , Makedonya J30 turnuvası ile turnuva serisine devam edecek.

18/08/2024 13:28
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TAGS: Aren Baybars Makedonya ’da Çift erkekler 2ncisi
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