Aren Baybars Makedonya'da hem Teklerde hem çiftlerde Şampiyon

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25/08/2024

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Aren Baybars Makedonya'da hem Teklerde hem çiftlerde Şampiyon

Makedonya 'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J30 turnuvasına katılan Aren Baybars, tekler kategorisinde Amerikalı rakibi Teodor Davidov 'a 7-5 7-6 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Çift erkeklerde, Partneri Samim Filiz ile rakipleri Rodion Chetverikov ve Teodor Davidov'a 6-1 6-4 gibi net bir skorla üstünlük sağlayarak şampiyon oldular.  KKTC Tenisinin  en iyi performanslarından birisini sergileyen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars bizi gururlandırmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Aren'in bir sonraki durağı İtalya 'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası

25/08/2024 14:09
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TAGS: Aren Baybars Makedonya’da hem Teklerde hem çiftlerde Şampiyon
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