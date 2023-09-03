Aren Baybars, Uluslararası Tenis Federasyonu Turnuvası'nda şampiyon oldu

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03/09/2023

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Aren Baybars, Uluslararası Tenis Federasyonu Turnuvası'nda şampiyon oldu

Başarılı tenisçimiz Aren Baybars Avrupa Tenis Federasyonu başarılarına ilk Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası şampiyonluğunu kattı. 

Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada Aren, Bulgar rakibini 6-4 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 geçerek şampiyon oldu.
Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Aren'in her geçen gün gelişim göstererek çıkış yaptığını belirterek, bu başarıda önemli katkıları olan antrenörleri Çağlar İzkan ve Onur Binay'ı da kutladı.

03/09/2023 15:14
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TAGS: Aren Baybars, Uluslararası Tenis Federasyonu Turnuvası’nda şampiyon oldu
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