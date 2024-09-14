Aren Baybars yarı finalde turnuvaya veda etti

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, tekler yarı final karşılaşmasında İngiliz rakibi Dylan Davies'e 6-4 , 6-4 yenilerek bu önemli turnuvaya hem teklerde hem çiftlerde yarı final oynama başarısı göstererek veda etti.

Aren, profesyonelliğe giden bu önemli yolda , J60 turnuvasında, böyle bir başarıya ulaşan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Aren, önümüzdeki hafta Türkiye Milli takımı ile İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 'nda mücadele edecek