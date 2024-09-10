Aren Baybars'dan güzel başlangıç

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10/09/2024

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Aren Baybars'dan güzel başlangıç

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan Aren Baybars, tekler kategorisi ilk tur karşılaşmasında İtalyan rakibi Carmelo Gasparo Morticella 'yı 6-4 , 6-2 yenerek 2. tura yükseldi. 

Aren , aynı zamanda bugün Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler 1. tur karşılaşmasında  Bulgar rakipleri Stanislav Kosev - Luka Ceramilac çiftine karşı mücadele edecek.

10/09/2024 13:28
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TAGS: Aren Baybars
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