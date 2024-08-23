Ares triatletleri Estonya’da Ironman yarışına katılacak

Triatlon sporunun en zorlu 2 mesafe yarışı bu hafta sonu Estonya’da yapılacak.

Kariyerinde 7 kez Ironman madalyası bulunan Ares triatleti Hüseyin Arhan yarın Ironman Estonya’da 8inci finişi zorlayacak.

Estonya, Ironman 70.3 (Half Ironman) Avrupa Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak ve pazar günü yine Ares triatletlerinden Görkem Bulunç ile Kemal Taşçı finişe ulaşma mücadelesi verecek.

Estonya’da bulunan sporcularımızdan Hüseyin Arhan yarın sabah 07.00’da Ironman startı alacak. Yaşadığı sakatlıkla mücadele eden ve zorlu bir hazırlık süreci geçiren Arhan, 8.kez Ironman bitirmek için 3.9 kilometre yüzecek, 180 kilometre bisiklet sürecek ve 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

GÖRKEM VE KEMAL PAZAR GÜNÜ

Ares triatletlerinden Görkem Bulunç ile Kemal Taşçı pazar günü Ironman 70.3 Avrupa Şampiyonası’nda Estonya’da yarışacak.

Görkem ve Kemal pazar günü 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verecek.

